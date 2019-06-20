Какой будет погода на выходных 20.06.2019, 16:40

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Прогноз погоды по Беларуси на 21 - 23 июня.

21 июня погоду в Беларуси ночью будет определять область пониженного атмосферного давления, утром и днем активный фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями, сообщает Гидромет.

Ночью местами, утром и днем на большей части территории республики кратковременные дожди, грозы. Днем в отдельных районах сильные ливни, град. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха минимальная ночью +17..+22°С, местами +12..+16°С, максимальная в середине дня +25..+30°С, по южной половине воздух прогреется до +31..+34°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

22-23 июня погоду в стране будут определять в основном малоподвижные атмосферные фронты и теплая воздушная масса.

22 июня ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории республики кратковременные дожди, днем в отдельных районах сильные дожди. Местами грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +15..+21°С, днем +20..+27°С, местами, преимущественно по юго-востоку +28..+33°С.

23 июня ожидается переменная облачность. Преимущественно по юго-восточной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью от +11°С по северо-западу до +20°С по юго-востоку, днем +19..+26°С, по юго-востоку +27..+31°С.

В ближайшие сутки на большей части территории страны сохранится высокая пожароопасность. Будьте осторожны с огнем.