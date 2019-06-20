В Украине Зеленский отменил 159 президентских указов своих предшественников 25 20.06.2019, 16:51

3,751

Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

Президент Украины заявил, что указы вмешивались в экономику страны.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о признании утратившими силу 159 указов, изданных первыми тремя президентами Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой, Виктором Ющенко и экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Соответствующие указы №418/2019 и №419/2019 был подписан в четверг, сообщает "Интерфакс".

Ранние отменяемые указы (1991-2001 гг) носят почти исключительно экономический характер, поздние (преимущественно 2011-2013 гг) – административные, касаются положений о различных ведомствах.

Также отменяются отдельные положения и пункты еще 31 указа, в том числе отменяются отдельные абзацы и пункты указов об изменениях в другие указы.

Подавляющее большинство отменяемых указов изданы в годы президентства Кучмы и Януковича. Отменяются лишь 8 указов, изданных Кравчуком в 1991-1994 году и один – Ющенко в 2005 году. Под отмену не подпадает ни один из указов, изданных пятым президентом Украины Петром Порошенко – лишь одна из статей его указа о положении о Генштабе ВСУ.

Как сообщает "Гордон", Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" заявил, что Администрация Президента Украины последовательно выполняет обещание "меньше государства в экономике".

"Мы провели полную инвентаризацию указов президента. То, что невозможно было вынести, это указы, которые вмешиваются в экономику. Сегодня они отменены. Речь идет о драконовских штрафах за нарушение кассовой дисциплины, ограничения для установления нотариусами уровня цен на свои услуги, запрет использования тканей иностранного производства для изготовления школьной формы – все это уже история", – заявил он.

Президент Украины заверил, что сделаны только первые шаги в этом направлении и его команда знает, что делать с регулированием.

"Далее позитивных изменений, я уверен, будет намного больше", – подчеркнул Зеленский.