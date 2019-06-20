В Лиде активистов оштрафовали за пикетирование райисполкома 4 20.06.2019, 17:00

1,165

Фото: Telegram-канал «NEXTA Lite»

Пикет против загрязнения Дитвы суд оценил в 10 базовых.

Лидский суд оштрафовал 20 июня активистов Витольда Ашурка и Сергея Пантуса на 255 рублей (10 базовых величин) каждого, сообщает правозащитный центр «Весна».

Они вышли к райисполкому с плакатом «Мёртвая Дзітва», чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения реки.

Проблему на реке Ашурак и Пантус заметили 12 июня. Местные власти заявили, что проблемы в реке Дитва, впадающей в Неман, связанны с жарой. Активисты нашли трубу, откуда в воду сливаются отходы.

17 июня активисты вышли к зданию райисполкома с растяжкой «Мёртвая Дзітва», 19 июня оба получили повестки: надо сегодня явиться к участковому инспектору Павлу Кашко. Там провели проверку материалов дела и составили протоколы и сразу, не затягивая, отвезли активистов в суд.

«В общей сложности суд продолжался около получаса, причем большую часть времени заняло зачитывание протокола», — рассказал Сергей Пантус.

По его словам, свидетелей в суде не было, их опознали по результатам изучения записей камер видеонаблюдения на здании райисполкома. По результатам рассмотрения судья принял решение оштрафовать активистов на 10 базовых величин каждого (по 255 рублей) за нарушение порядка проведения массового мероприятия (ч.1 ст. 23.34 КоАП).

«Мы вышли на пикет, о чем я и сказал во время суда, чтобы привлечь внимание к проблеме, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки», — отметил Сергей Пантус. Он считает суд формальностью.

«Система занимается самосохранением, — добавил Витольд Ашурак. — Произошло ЧП, и они стараются выкрутиться. Нас, разумеется, ответственными за катастрофу не сделают, но показывают, кто в доме хозяин».

Как рассказал Сергей Пантус, еще вчера сливы в Дитву продолжались, но, по мнению местных жителей, вонь от них уменьшилась, а вода стала светлее.