Hовый тренер футбольной сборной Беларуси: Будем стараться играть первым номером 4 20.06.2019, 17:06

Михаил Мархель

Михаил Мархель дал первое интервью на новом посту.

Новый главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель рассказал, в какой футбол будет играть команда под его руководством, пишет "Прессбол".

- Как можете охарактеризовать философию и стиль игры, которые собираетесь привить национальной сборной? Как она будет отличаться от того, что болельщики видели в последние годы?

- Ничего нового не скажу. Будем стараться играть в зрелищный футбол. Мы понимаем, что не являемся грандами европейского футбола, но играть с ними и показывать при этом достаточно хорошую содержательную игру мы, я думаю, в состоянии. А в играх с сопоставимыми соперниками, считаю, мы должны играть первым номером. Этот футбол будет нравиться нашим болельщикам. Постараемся приложить максимум усилий, чтобы в этот футбол играли.