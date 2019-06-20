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Hовый тренер футбольной сборной Беларуси: Будем стараться играть первым номером

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  • 20.06.2019, 17:06
Михаил Мархель

Михаил Мархель дал первое интервью на новом посту.

Новый главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель рассказал, в какой футбол будет играть команда под его руководством, пишет "Прессбол".

- Как можете охарактеризовать философию и стиль игры, которые собираетесь привить национальной сборной? Как она будет отличаться от того, что болельщики видели в последние годы?

- Ничего нового не скажу. Будем стараться играть в зрелищный футбол. Мы понимаем, что не являемся грандами европейского футбола, но играть с ними и показывать при этом достаточно хорошую содержательную игру мы, я думаю, в состоянии. А в играх с сопоставимыми соперниками, считаю, мы должны играть первым номером. Этот футбол будет нравиться нашим болельщикам. Постараемся приложить максимум усилий, чтобы в этот футбол играли.


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