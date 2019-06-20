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Вокалист Neuro Dubel Юрий Наумов в реанимации

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  • 20.06.2019, 17:35
  • 3,253
Юрий Наумов

На него напали.

Как стало известно Еврорадио, вокалист Neuro Dubel Юрий Наумов находится в реанимации. В больницу он попал 18 июня с тремя ножевыми ранениями. Наумову сделали несколько операций. Угроза жизни миновала.

Юрий Наумов один из вокалистов Neuro Dubel. 28 июня ему исполнится 47 лет. В Neuro Dubel он пришел в 1991-м году. После смерти лидера группы Александра Куллинковича, Юрий стал единственным фронтменом групп Neuro Dubel и "Велосипедистов".

23 июня Neuro Dubel выступит на фестивале. Вероятно, концерта группы не будет.

На прошлой неделе сообщалось, что в коме находится гитарист группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко. Музыкант открыл глаза, но его состояние продолжает быть тяжелым.


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