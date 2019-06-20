Над секонд-хендами сгущаются тучи? 12 20.06.2019, 17:39

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Фото: vgr.by

Почему легпром «наехал» на секонды и что ответили владельцы магазинов «евроодежды».

Новый руководитель Беллегпрома Татьяна Лугина высказалась за то, чтобы количество секонд-хендов в Беларуси перестало расти, пишет «Вечерний Гродно».

Что думают владельцы секондов

Владельцы секондов к словам главы концерна легкой промышленности отнеслись с удивлением. Как рассказал учредитель одной из крупных сетей магазинов секонд-хенд Михаил (имя изменено), такие заявления не имеют ничего общего с реальностью:

— Мы не раз говорили, что не являемся конкурентами белорусским предприятиям. Их конкуренты это производители европейских брендов и «тюбетейки». У них своя ниша, у нас — своя. Пусть каждый в ней и работает, а не пытается влезть в дела соседа, когда у самого бизнес, мягко говоря, идет со скрипом. То, что 70% товара в секондах новые вещи — неправда. Наш товар проходит также соответствующее таможенное оформление согласно законодательству РБ. Мало того, мы платим таможенные пошлины в размере 20% и НДС в 15% — ровно столько же платят при ввозе новой одежды. В любой стране «Евросоюза» есть такие магазины и никому они не мешают, — заметил Михаил.

При этом товары концерна «Беллегпром» Михаил считает качественной продукцией, но что покупать, в итоге должен решать покупатель. Сегодня отечественные производители могут выпускать достойные и конкурентоспособные товары — например, «Марк Формель», «Милавица» или «Конте». Что мешает завоевать популярность предприятиям «Беллегпрома» — неизвестно.

— Если ты не выдерживаешь конкуренции, ты должен меняться. Менять маркетинговую политику или объединяться с частником, который умеет работать в рыночных условиях. У нас есть своя ниша и концепция: красиво, недорого и неповторимо одеть человека. После шопинга у нас у клиента еще остаются деньги на здоровье, отдых или образование. В наших магазинах работают люди, которые получают достойную зарплату. А за ними семьи, о которых надо думать. А запретительными мерами ничего не добьешься, — резюмировал Михаил.

Что думают гродненцы о секондах и белорусском легпроме?

Арина, 19 лет, студентка:

— Я за то, чтобы секонды оставались и ничего в их отношении не менялось. Сама я редко туда захожу, но мои родители постоянно бывают на новых поступлениях. Пусть люди одеваются исходя из своих финансовых возможностей. Почему бабушка из деревни не может купить себе дешёвую кофту или куртку? Это её право. А про белорусский легпром я могу сказать только одно — прошлый век. Неинтересные лекала, принт на уровне детского садика, немодный фасон.

Олег, 25 лет, строитель:

— От таких инициатив никто не выиграет, а вот кто проиграет, так это народ. Моя жена постоянно заходит в секонд у дома, у меня то и дело появляются майки, которые не стыдно надеть в город. Не то чтобы часто ношу эту одежду, но в моём гардеробе она есть. Жена себе в основном покупает в бутиках в торговых центрах или на рынке — она всё-таки новая, но даже в секондах есть вещи, которые не отличить от новых.

Марта, 29 лет, стоматолог:

— Недавно шла на работу и увидела, как у одного магазина с одеждой б/у выстроилась огромная очередь. Люди буквально штурмовали двери, толкались, чтобы войти первыми. Значит, товар нарасхват, есть свой покупатель. Сама захожу в такие раз в месяц: иной раз что-то возьму, в другой — откровенно ничего нет стоящего.

Иван, 49 лет, сантехник:

— Год назад мы собирали сына в первый класс. Жена купила в секонде рубашку и жилетку вдвое дешевле, чем на рынке. Дочери старшей спортивные вещи покупали. Без секондов жить будем, но простому народу с ними поспокойнее. Всегда знаешь, что можешь купить нужную вещь дёшево. Нужно поддерживать отечественного производителя, но цивилизованно, без перегибов. Дайте хороший товар, и у вас его купят.

Роза, 66 лет, пенсионерка:

— Я буду покупать то, что дешевле и по качеству приемлемое. На рынках — дорого, в магазинах, в супермаркетах тоже дорого, да и в секондах надо платить, но меньше. Плюс бывают скидки до 70 процентов, присмотреть что-то можно. Но это всё-таки кто-то носил, не каждый купит.