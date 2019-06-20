Бывший канцлер Австрии вошел в совет директоров «Лукойла» 5 20.06.2019, 17:49

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Вольфганг Шюссель

Фото: ТАСС

Вольфганг Шюссель вошел в состав совета директоров россиской компании.

Акционеры российской компании ЛУКОЙЛа на годовом собрании избрали новый состав совета директоров. В него вошли бывший замминистра финансов Сергей Шаталов и экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель. Об этом сообщается на сайте компании, пишет РБК.

Также в совет директоров входят глава компании Вагит Алекперов, ректор Московской государственной юридической академии Виктор Блажеев, президент TTG Global Тоби Гати, председатель совета директоров ЛУКОЙЛА Валерий Грайфер и президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов. Кроме того, в совдире первый исполнительный вице-президент ЛУКОЙЛА Равиль Маганов, председатель Российско-британской торговой палаты Роджер Маннингс, член инвесткомитета правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН Иван Пикте, вице-президент ЛУКОЙЛА по стратегическому развитию Леонид Федун и член наблюдательного Совета LUKOIL International.

В этот раз в состав не вошел член консультативного совета директоров Американо-российской торговой палаты Ричард Мацке, гендиректор РИТЭК Николай Николаев и глава ООО «Матрикс Эдвайзорс» Павел Теплухин, отмечает ТАСС.