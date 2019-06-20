Анаис Марэн расскажет ООН о ситуации с правами человека в Беларуси 2 20.06.2019, 17:58

Анаис Марин

Улучшений в отношении властей к основным свободам и правам не наблюдается.

Совет по правам человека Организации Объединенных Наций проведет свою сорок первую очередную сессию с 24 июня по 12 июля 2019 года в Женеве.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет откроет сессию в понедельник, 24 июня, в 9.00 и проинформирует Совет о положении в области прав человека во всем мире. В ходе трехнедельной сессии Совет рассмотрит более 100 докладов по широкому кругу вопросов, представленных 24 экспертами, группами и механизмами по правам человека, сообщает «Весна».

Среди прочих Совет будет проинформирован Специальным докладчиком по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Анаис Марэн.

«За прошедший год в Беларуси не произошло существенного улучшения ситуации с правами человека, но были некоторые позитивные изменения», - отметила спецдокладчик в своем первом отчете, подготовленном для летней сессии Совета.

Анаис Марэн описывает системные и систематические нарушения прав человека, имеющие место в законодательстве и на практике, а ее выводы свидетельствуют об отсутствии существенных улучшений и необходимости четкой демонстрации правительством Беларуси своей готовности реагировать на давно высказываемую в его адрес критику путем осуществления конкретных долгосрочных изменений.

Напомним, на смену Миклошу Харашти, который был специальным докладчиком ООН по Беларуси с 2012 по 2018 гг., была назначена француженка Анаис Марэн. Она политолог, специализирующийся на международных отношениях, в том числе интересуется посткоммунистическими преобразованиями в Центральной и Восточной Европе. Свободно владеет французским, английским и русским языками, понимает белорусский язык и умеет читать по-белорусски.

Белорусские власти по-прежнему не признают мандат специального докладчика ООН по правам человека в Беларуси.