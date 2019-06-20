Зеленский: Я договорился с Коломойским, Ахметовым и Пинчуком о финансировании ими восстановления Донбасса 8 20.06.2019, 18:26

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Владимир Зеленский

Об этом президент Украины заявил во время встречи с представителями бизнеса.

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с бизнесменами Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым и Виктором Пинчуком о финансирование ими программ по поддержке военных и восстановлению Донбасса. Об этом президент Украины заявил 20 июня во время встречи с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве, сообщает корреспондент "Гордон".

"Они берут на себя ответственность за решение конкретных вопросов. Например, господин Пинчук уже сейчас обеспечит квартирами семьи 24-х украинских пленных моряков и дальше будет заниматься проблемами социальной помощи всем военнослужащим... С господином Ахметовым мы договорились, что он будет вкладывать средства в медицину и инвестировать в дороги и инфраструктуру Донбасса", – заявил президент.

По словам Зеленского, благодаря договоренности с Ахметовым уже было куплено 200 машин скорой помощи.

"Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в восстановлении инфраструктуры Донбасса, но он об этом еще не знает", – добавил президент Украины.

Он отметил, что с другими представителями крупного бизнеса пока не встречался, однако планирует это сделать.

По расчетам Зеленского, стоимость программ по восстановлению Донбасса может составить более 300 млрд грн. Он призвал представителей украинского бизнеса присоединяться к ним в качестве инвесторов и благотворителей.