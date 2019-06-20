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Умер Олег Радюк — патриот и мастер, который экипировал чемпионов

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  • 20.06.2019, 18:33
Олег Радюк
Фото: «Наша Ніва»

Бывший боксер много лет производил амуницию в национальном стиле для спортсменов.

Олег Радюк умер 20 июня после продолжительной борьбы с онкологией.

Ему было 55 лет, последние годы Олег Радюк болел раком кожи. Печальную новость сообщил чемпион мира по тай-боксу и друг Олега Юрий Булат.

«Случилось страшное горе: умер очень хороший человек, мой друг, «дядька» Олег Радюк. Он был очень сильным, оптимистичным, истинным Белорусам, патриотом и сыном своего Отечества. Человек со своим взглядом на вещи, поэтому его мысли часто отличались от электоратного большинства. Очень искренний, добрый, интеллигентный и благородный», – написал в фейсбуке Булат.

Олег Радюк родился и жил в Минске, у него остались жена и двое детей. Занимался боксом сам, потом тренировал спортсменов. С 1990-х годов наладил производство амуниции для поединков. В перчатках и шлемах его торговой марки ALEH бьются и побеждают чемпионы высокого ранга.

Он также был известен как политический активист, давал комментарии независимым медиа.


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