Умер Олег Радюк — патриот и мастер, который экипировал чемпионов 1 20.06.2019, 18:33

Олег Радюк

Фото: «Наша Ніва»

Бывший боксер много лет производил амуницию в национальном стиле для спортсменов.

Олег Радюк умер 20 июня после продолжительной борьбы с онкологией.

Ему было 55 лет, последние годы Олег Радюк болел раком кожи. Печальную новость сообщил чемпион мира по тай-боксу и друг Олега Юрий Булат.

«Случилось страшное горе: умер очень хороший человек, мой друг, «дядька» Олег Радюк. Он был очень сильным, оптимистичным, истинным Белорусам, патриотом и сыном своего Отечества. Человек со своим взглядом на вещи, поэтому его мысли часто отличались от электоратного большинства. Очень искренний, добрый, интеллигентный и благородный», – написал в фейсбуке Булат.

Олег Радюк родился и жил в Минске, у него остались жена и двое детей. Занимался боксом сам, потом тренировал спортсменов. С 1990-х годов наладил производство амуниции для поединков. В перчатках и шлемах его торговой марки ALEH бьются и побеждают чемпионы высокого ранга.

Он также был известен как политический активист, давал комментарии независимым медиа.