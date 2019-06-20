Правозащитные организации разных стран призвали не отменять санкции против РФ в Совете Европы 20.06.2019, 18:45

Правозащитные организации Германии, Бельгии, Норвегии, США и еще ряда стран опубликовали совместное заявление.

Правозащитные организации Германии, Бельгии, Норвегии, США, Грузии и еще ряда стран опубликовали совместное заявление с призывом к ПАСЕ не отменять санкции против россиян.

Текст заявления имеется в распоряжении "Европейской правды".

"На июньской части сессии Парламентская ассамблея Совета Европы будет голосовать за отмену санкций, введенных против России после незаконной аннексии Крыма. Тот факт, что голосование вообще происходит, является существенным и тревожным изменением политики Совета Европы в отношении России", - говорится в заявлении.

Правозащитники отмечают, что нормализация насильственной аннексии территории суверенного государства, сопровождающаяся грубыми нарушениями международного гуманитарного права и прав человека, создаст серьезную угрозу безопасности не только для Украины, но и для всего региона.

"По этим причинам мы призываем ПАСЕ и Комитет министров продемонстрировать единство в отстаивании ценностей и принципов, на которых основывается Совет Европы, и полностью поддерживать санкции до тех пор, пока Россия не выполнит условия, за нарушение которых эти санкции были введены", - говорится в заявлении.

Напомним, регламентный комитет ПАСЕ принял резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций. Этот шаг может привести к возвращению российской делегации в ПАСЕ.

Ассамблея рассмотрит утвержденный комитетом проект резолюции на следующей неделе.

В России уже заявили о намерении вернуться к работе в ПАСЕ на летней сессии при условии принятия резолюции, которая "убивает" санкционный механизм.