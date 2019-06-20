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В Витебске горел цех деревообрабатывающего предприятия

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  • 20.06.2019, 19:28

Пожар тушила «автоматика», пожарная бригада предприятия и городской МЧС.

Возгорание произошло вечером в среду, 19 июня, информируют в пресс-службе МЧС. Примерно в 20.00 часов витебским спасателем поступило сообщение о пожаре на «Витебскдреве». Горел один из цехов предприятия. Там сработала пожарная сигнализация, поступил сигнал на «Молнию» – диспетчеру сектора мониторинга.

– Также сработала установленная в цеху «автоматика» – установка пенного пожаротушения, – пояснили в пресс-службе.

Далее к месту происшествия прибыла пожарная бригада предприятия, они увидели задымление, начали тушить пожар. К этому моменту люди из цеха – всего 15 человек уже успели эвакуироваться. Спустя пару минут на помощь подоспели витебские эмчеэсовцы. Совместными усилиями было локализовано и ликвидировано возгорание.

– Горел пресс, производящий плиты МДФ и ХДФ. Скорее всего, загорелся прессовщик, который опускается на древесноволокнистый ковер. Из-за сбоя электроники механизм заклинило, волокно ковра стало нагреваться и вспыхнуло, – предварительно считают в МЧС.

Пожар повредил оборудование и 10 метров воздуховода вытяжной вентиляции. Причина возгорания еще выясняется.


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