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Трамп назвал атаку на беспилотник «большой ошибкой» Ирана

  • 20.06.2019, 19:53

Президент США прокомментировал инцидент в своем Twitter.

В четверг, 20 июня, Иран заявил об уничтожении американского беспилотника

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с уничтожением американского беспилотника Ираном над Ормузским проливом. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Трампа в Twitter.

Так, комментируя сегодняшний инцидент с уничтожением американского беспилотника над Ормузским проливом Трамп назвал действия Ирана "большой ошибкой".


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