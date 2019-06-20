Трамп назвал атаку на беспилотник «большой ошибкой» Ирана 20.06.2019, 19:53

Президент США прокомментировал инцидент в своем Twitter.

В четверг, 20 июня, Иран заявил об уничтожении американского беспилотника

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с уничтожением американского беспилотника Ираном над Ормузским проливом. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Трампа в Twitter.

Так, комментируя сегодняшний инцидент с уничтожением американского беспилотника над Ормузским проливом Трамп назвал действия Ирана "большой ошибкой".