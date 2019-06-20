В Литве двое мужчин осуждены за шпионаж в пользу РФ 4 20.06.2019, 20:13

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Оба фигуранта признали свою вину.

В Литве двое мужчин приговорены судом в Шяуляе к длительным срокам лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу России. Оба фигуранта признаны виновными в передаче информации российской разведке и приговорены к 4 годам и 9 месяцам заключения каждый, сообщила генеральная прокуратура в Вильнюсе в четверг, 20 июня, передает DW.

Из сообщения следует, что фигуранты, 1966 и 1961 годов рождения, на протяжении целого ряда лет фотографировали территорию и коммуникационные структуры военного аэродрома в Шяуляе и затем передавали эти снимки российской разведке. Их задержали в конце 2017 года. На закрытом судебном заседании оба признали свою вину, сообщило агентство BNS со ссылкой на представителя суда.

В Шяуляе дислоцированы самолеты стран НАТО, которые патрулируют воздушное пространство над Эстонией, Латвией и Литвой.