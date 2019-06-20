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Председатель АБФФ: На тренера уровня Моуриньо у нас нет средств

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  • 20.06.2019, 21:42
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Владимир Базанов прокомментировал подписание контракта с Михаилом Мархелем, который возглавил сборную Беларуси.

Он отметил, что федерация предлагала возглавить сборную Виктору Гончаренко и Александру Ермаковичу, но те решили отказаться, а на зарубежного тренера уровня Жозе Моуриньо у федерации не хватит денежных средств.

Михаил Мархель получит трехлетний контракт, а его задачей будет четвертое место в группе квалификации на Евро-2020, победа в плей-офф Лиги наций и омоложение состава.


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