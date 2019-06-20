В Грузии протестующие ворвались в парламент 4 20.06.2019, 21:57

Президент Грузии тем временем находится в Беларуси.

В Грузии демонстранты начали штурм здания грузинского парламента из-за выступления в нем российских политиков. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на Imedi.

Как сообщается, в четверг, 20 июня, тысячи человек вышли на акции протеста из-за выступление российских политиков в парламенте Грузии. К протестующим также присоединились представители различных грузинских оппозиционных партий.

Отмечается, что вечером протестующие начали штурм здания парламента. Толпа демонстрантов пытается прорвать полицейский кордон возле входа в парламент. Кроме того, нескольким демонстрантам все же удалось прорваться во внутренний двор здания.

Протестующие требуют отставки трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.