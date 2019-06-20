Путин признал, что жить в России стало тяжелее 1 20.06.2019, 22:15

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Президент РФ признал, что российская экономика сильно зависит от цен на нефть и газ.

Президент России Владимир Путин признал в четверг, что за последние годы российским гражданам страны стало жить тяжелее, передает «Голос Америки».

«Напомню, что несколько лет назад мы столкнулись сразу с несколькими шоками, – сказал президент, выступая в ежегодной телепрограмме «Прямая линия с Владимиром Путиным». – Это даже не внешние шоки, связанные с так называемыми санкциями или с нынешними ограничениями, а с ситуацией на рынке в отношении наших традиционных экспортных товаров – это нефть, нефтепродукты, газ, вообще углеводороды, металлы, химические удобрения, химия вообще и некоторые другие товары».

«Поэтому, – продолжал он, – у нас произошел такой малоприятный элемент в экономике и в социальной сфере. И действительно, реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет. Самый большой спад был в 2016 году, по-моему».

Путин сообщил, что с 2013 года средняя номинальная зарплата выросла с 33 тысяч до 45 тысяч рублей.

При этом президент попросил граждан России, чтобы они на него не сердились за использование средних цифр о заработках, и признал, что во многих регионах зарплаты ниже, чем в крупных городах.

Говоря о здравоохранении, Путин отметил, что проблем в этой отрасли «очень много, но в принципе отрасль развивается».

«Действительно, в некоторых регионах Российской Федерации мы наблюдаем снижение этого первичного звена в виде амбулаторных отделений, – признал он. – Действительно, существует до сих пор дефицит специалистов – 25 тысяч, средний медицинский персонал – 130 тысяч».