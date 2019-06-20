Врач-нарколог из Барановичей рассказала, сколько можно выпивать пива без вреда для здоровья 3 20.06.2019, 22:26

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Как действует хмельной напиток на женщин и мужчин?

Что такое «пивное сердце», как хмельной напиток «превращает» мужчин в женщин и чем опасно безалкогольное пиво, Intex-press рассказала Марина Шилькова, заведующий поликлиникой Барановичского межрайонного наркологического диспансера.

Благодаря рекламным кампаниям, многие считают пиво не только безвредным, но и полезным для здоровья. В реальности этот напиток далеко не безобиден. Пиво – это все-таки алкоголь. А алкоголь наносит колоссальный вред организму.

В отличие от крепких напитков пиво зачастую пьют в огромных количествах. Некоторые умудряются за вечер выпить 3–4 литра. Представьте, что будет, если регулярно вливать в себя такое количество жидкости! Растягивается желудок, страдают почки, которые вынуждены эту жидкость выводить. Из-за чрезмерной нагрузки значительно повышается риск возникновения болезней печени, в том числе гепатита и цирроза.

Когда большое количество жидкости попадает в сосудистое русло, увеличивается объем циркулирующей крови. Сердцу сложно справляться с такими объемами, оно работает на износ. Со временем главный орган увеличивается в размерах – рентгенологи называют это явление синдромом «бычьего сердца» или «пивного сердца». Сердечная мышца становится дряблой и уже не способна нормально работать. Поэтому страстные любители пива часто страдают от тахикардии, повышенного давления, аритмии.

Заведующий поликлиникой Барановичского межрайонного наркологического диспансера Марина Шилькова. Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Мужчин превращает в женщин, женщин – в мужчин

Помимо пагубного влияния на внутренние органы, пиво влияет и на гормональный фон. В хмельном напитке содержатся фитоэстрогены – растительный аналог женского полового гормона. Попадая в мужской организм, они действуют аналогично женским гормонам: жир откладывается в бедра и бока, растут грудь и живот, уменьшается количество волос на теле и лице. Со временем снижается потенция, ухудшается качество спермы. Тем, кто увлекается пивом 10-15 лет, импотенции избежать вряд ли удастся.

Что парадоксально, на женщин хмельной напиток действует по противоположному принципу: они теряют женственность и начинают походить на мужчин. У представительниц прекрасного пола развивается повышенное оволосение, голос становится грубым, вырастают «пивные усы».

Симптомы пивного алкоголизма:

употребление пива часто и помногу;

увеличение дозы, при том, что человек не получает такого же эффекта, как раньше;

потери памяти – так называемые провалы на период опьянения;

потеря контроля: человек начинает пить не только вечером дома, но и по утрам, на работе, на улице, с малознакомыми людьми или в одиночку;

после вчерашней выпивки человек ощущает желание снова выпить;

попытки сократить потребление пива безуспешны;

отказ от интересов и хобби в пользу алкоголя.

Безвредного пива не бывает

Некоторые люди предпочитают безалкогольное пиво, ошибочно полагая: если в нем нет алкоголя, оно безвредно. Это заблуждение. Во-первых, безалкогольный напиток содержит красители, консерванты и прочую «химию», которая может быть небезопасна для желудочно-кишечного тракта. Во-вторых, безалкогольное пиво вызывает привыкание ко вкусу. Некоторые сравнивают это с тягой к шоколаду.

Безалкогольное пиво опасно для подростков. Нередко увлечение легким напитком сначала перерастает в употребление обычного пива. Следующим этапом становится уже крепкий алкоголь.

Кроме того безалкогольное пиво – сильный раздражитель для тех, кто закодировался. Мнение, что «никакого вреда не будет, ведь спирта там нет», ошибочно. Употребляя, казалось бы, безобидный напиток, человек вспоминает вкус настоящего алкоголя, те ощущения, которые он испытывал выпивая, и вероятность срыва повышается в разы.

Сколько можно?

По меркам ВОЗ, безопасной дозы алкоголя для человека не существует. Речь идет о дозе, которая наносит наименьший вред. Для женщин – это 250–330 мл в сутки пива стандартной крепости, для мужчин – 600–650 мл.

Пивной алкоголизм существует

Многие любители пива убеждены, что алкоголиком из-за этого напитка стать невозможно. Хочу расстроить: пивной алкоголизм существует. Это реальная опасная болезнь, которая развивается быстрее зависимости от крепких алкогольных напитков.

Причина быстрого привыкания – отчасти психологическая. Повсюду нас окружает красивая реклама, которая призывает расслабиться с друзьями и выпить пива. Хмельной напиток становится своего рода стимулятором и способом поддержания хорошего настроения. Человек уже не способен веселиться без него. И с каждым разом порция увеличивается.

Поэтому, обнаружив у себя или родного человека признаки пивного алкоголизма, нельзя медлить с лечением. Тем более что сейчас лечиться можно анонимно.