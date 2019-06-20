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Сбивших малайзийский самолет будут судить в Нидерландах

  • 20.06.2019, 22:51
Иллюстрационное фото

Будут судить трех россиян и одного украинца.

Судебный процесс над тремя россиянами и одним украинцем начнется в суде в Ньювегене (Нидерланды) 9 марта 2020 года по делу о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом самолете авиакомпании Malaysia Airlines, передает «Радио Польша».

Судебный процесс состоится, скорее всего, без участия обвиняемых. Голландский суд запросил их выдачу у российских властей, но не рассчитывает на положительный ответ.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур и был сбит 17 июля 2014 года на востоке Украины, на территории, находившейся под контролем пророссийских террористов и российских войск. 298 человек, находившихся на борту, погибли.


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