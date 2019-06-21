Протесты в Грузии: полиция оттеснила митингующих от парламента 21.06.2019, 7:39

Фото: AP

Участники протестов требуют отставки спикера и прекращения российской оккупации Грузии.

По меньшей мере 50 мирных жителей пострадали при разгоне протестной акции в Тбилиси в ночь с четверга на пятницу. Об этом 21 июня сообщил грузинский телеканал «Рустави-2». Издание «Медуза», со ссылкой на Минздрав Грузии, сообщило о 69 пострадавших, среди которых – 38 полицейских.

Как сообщает грузинская служба Радио Свобода, после нескольких часов столкновений, применения слезоточивого газа, резиновых пуль, водометов и задержания нескольких десятков демонстрантов, полиция завершила операцию по разгону акции протеста.

Отмечается, что группа митингующих остановилась у здания Тбилисского государственного университета на проспекте Чавчавадзе.

Подразделения спецназа вернулись к зданию парламента.

В протестах в центре грузинской столицы участвовали до 10 тысяч человек. Они требовали прекращения российской оккупации Грузии, а также заявили о необходимости отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, руководителей службы госбезопасности и Министерства внутренних дел.

Катализатором беспорядков послужило выступление в парламенте депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова. Гаврилов приехал в Тбилиси для участия в Межпарламентской ассамблее православия, президентом которой он является. В начале заседания российский парламентарий сел в кресло спикера, обратившись к депутатам на русском языке. Представители грузинской оппозиции сорвали заседание, Гаврилов вскоре покинул парламент.

Massive protest at the Georgian Parliament in Tbilisi over a visiting Russian parliamentarian who sat in the chair of the speaker of the parliament. Locals were not impressed. pic.twitter.com/lfaGn6UOTF — Simon Ostrovsky (@SimonOstrovsky) 20 июня 2019 г.

Вскоре после этого инцидента на площади перед зданием парламента собралась многотысячная демонстрация. Ее участники выдвинули требования отставки Кобахидзе и ряда правительственных чиновников. Через некоторое время демонстранты попытались прорваться в здание парламента. Полиция применила против участников протестов резиновые пули, слезоточивый газ и водометы.

Tłumienie pokojowej manifestacji gazem pieprzowymw #tbilisi w związku z reakcją obywateli na wystąpienie rosyjskiego deputowanego w gruzińskim parlamencie https://t.co/fpsBNu5BT8 pic.twitter.com/JhFS5s6KMf — Kuba Kasprzyk (@JakubKasprzyk2) 20 июня 2019 г.

Власти страны призвали протестующих к переговорам. В поддержку демонстрантов выступил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Премьер-министр Мамука Бахтадзе назвал требования протестующих «справедливыми», обвинив при этом оппозицию в выходе за рамки правового поля.