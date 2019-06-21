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Протесты в Грузии: полиция оттеснила митингующих от парламента

  • 21.06.2019, 7:39
Фото: AP

Участники протестов требуют отставки спикера и прекращения российской оккупации Грузии.

По меньшей мере 50 мирных жителей пострадали при разгоне протестной акции в Тбилиси в ночь с четверга на пятницу. Об этом 21 июня сообщил грузинский телеканал «Рустави-2». Издание «Медуза», со ссылкой на Минздрав Грузии, сообщило о 69 пострадавших, среди которых – 38 полицейских.

Как сообщает грузинская служба Радио Свобода, после нескольких часов столкновений, применения слезоточивого газа, резиновых пуль, водометов и задержания нескольких десятков демонстрантов, полиция завершила операцию по разгону акции протеста.

Отмечается, что группа митингующих остановилась у здания Тбилисского государственного университета на проспекте Чавчавадзе.

Подразделения спецназа вернулись к зданию парламента.

В протестах в центре грузинской столицы участвовали до 10 тысяч человек. Они требовали прекращения российской оккупации Грузии, а также заявили о необходимости отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, руководителей службы госбезопасности и Министерства внутренних дел.

Катализатором беспорядков послужило выступление в парламенте депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова. Гаврилов приехал в Тбилиси для участия в Межпарламентской ассамблее православия, президентом которой он является. В начале заседания российский парламентарий сел в кресло спикера, обратившись к депутатам на русском языке. Представители грузинской оппозиции сорвали заседание, Гаврилов вскоре покинул парламент.

Вскоре после этого инцидента на площади перед зданием парламента собралась многотысячная демонстрация. Ее участники выдвинули требования отставки Кобахидзе и ряда правительственных чиновников. Через некоторое время демонстранты попытались прорваться в здание парламента. Полиция применила против участников протестов резиновые пули, слезоточивый газ и водометы.

Власти страны призвали протестующих к переговорам. В поддержку демонстрантов выступил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Премьер-министр Мамука Бахтадзе назвал требования протестующих «справедливыми», обвинив при этом оппозицию в выходе за рамки правового поля.


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