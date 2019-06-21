Голодные игры и старый «Фольксваген» Ирина Халип

21.06.2019, 7:34

Ирина Халип

И снова, как всегда, праздник за наш счет.

Сегодня у нескольких человек большой праздник – начало европейских игр. Тех, у кого праздник, можно пересчитать по пальцам: Саша, Витя, Дима, Коля и приглашенный ими Патрик (тот, который Хики, обвиняемый в мошенничестве и отмывании денег). А для белорусов игры эти – лишь головная боль и досадные помехи. Одни страдают от искусственно созданных пробок в городе, другие – от необходимости жертвовать собственные деньги на этот междусобойчик, третьи – просто от омерзения. А оппозиционер Леонид Кулаков – от того, что аккурат перед играми у него решили отобрать автомобиль.

У меня всякий раз сжимается сердце, когда я представляю Леню в суде. Потому что он приходит в суд и просит: «Пожалуйста, посадите меня в тюрьму. Дайте мне 15 суток, или 25 – сколько сочтете нужным. Только не штрафуйте – мне нечем выплачивать штрафы». А его – штрафуют. В последний раз судья вообще сказала «ну что вы, вас не за что сажать, вы ничего такого не совершили». И влепила очередные 600 долларов. Это и есть средняя сумма штрафа, который обычно присуждают Леониду Кулакову, причем неважно, за что: за молитву, за европейский флаг в руках, за плакат «Требуем справедливых выборов». Такса одна, пиши что хочешь.

Примерно такая же «тарифная ставка» у Ольги Николайчик, Майи Наумовой, Артема Черняка и десятков других активистов. (Вот только Павла Северинца, у которого маленький ребенок и который предпочел бы «повесить» на себя хоть сотню неподъемных штрафов, но не разлучаться на 15 суток с сыном, упорно сажают. Будем считать это творческим подходом режима, мы же щедры на похвалу и ценим нестандартность.) Ну и разве что штраф Кулакову обычно рублей на 50-70 больше, чем Черняку. Оно и понятно, он же ветеран, заслуженный работник сопротивления? К нему особое отношение, как и к его автомобилю.

Автомобиль тот – легендарное такси с бело-красно-белым флагом. Когда-то Леня развозил на нем пассажиров, рассказывал им истории и вел агитацию. С понравившихся даже денег не брал. Я лично была свидетелем, как Леня вез двух молодых москвичей. Они оказались настолько понимающими, знающими ситуацию и отличающими черное от белого вместо привычного «у вас дороги хорошие», что Леня просто не смог взять с них деньги. Теперь он, может, и рад бы, и вообще продал бы машину да откупился от жадного до чужого имущества государством, да только тем легендарным «Фольксвагеном», выпущенным в год референдума об отмене ограничений президентских сроков, распорядиться он уже не может: судебные исполнители наложили на него арест.

Я, честно говоря, и раньше подозревала, что эти никому не нужные игры будут организовывать за счет штрафов политических активистов. Вспомните: в бюджет 2019 года государство заложило штрафы на 100 миллионов рублей. Это 50 миллионов долларов – половина бюджета этих самых игр. Лукашенко же в самом начале евроигровой эпопеи говорил, что 50 миллионов долларов – это «слезы для страны». Теперь понятно: конечно, слезы, причем в буквальном смысле, коль эти деньги добываются за счет таких, как Кулаков, Николайчик, Черняк. Что до церемоний открытия и закрытия, то их вполне покроют штрафы журналистам «Белсата». Если за прошлый год их оштрафовали на 60 тысяч рублей, то в этом году, когда страна должна оплачивать спортивный корпоратив конторы «Лукашенко и сыновья», судьи наверняка будут мыслить еще масштабнее, не жалея нулей. А недостающее оттяпают у частного сектора.

Уж если четыре года назад даже Ильхам Алиев, у которого деньги растут на деревьях, обязал азербайджанцев платить оброк на организацию первых игр, то что говорить о наших любителях зрелищ? В общем, как всегда: праздник маленькой колхозной компании за наш счет.

Конечно, это не Беломорканал двадцать первого века. Масштабы совсем другие, но гнусность того же порядка. Пожалуйста, не ходите на эти зрелища. Пусть семейка наслаждается отдельно от нас. Что-то мне подсказывает: оставаясь наедине, исключительно семейным кругом, они испытывают друг к другу примерно то же, что и мы к ним, - омерзение. Однажды они перегрызут друг другу глотки, не дожидаясь народа.

Ирина Халип, специально для Charter97.org