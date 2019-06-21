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Альфред Кох: Хочу скорее насладиться «Лебедином озером»

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  • 21.06.2019, 8:31
  • 3,987
Альфред Кох

Чем чаще Путин появляется на экране, тем быстрее падает его рейтинг.

Об этом в «Фейсбуке» написал российский политик, бывший вице-премьер России Альфред Кох, комментируя вчерашнюю прямую линию с Путиным:

«Я думаю, чем чаще Путин появляется на экране, тем быстрее падает его рейтинг.

Он уже не молодой, не свежий, не пышущий энтузиазмом. Ветер истории уже не дует в его паруса...

Он непрерывно несет околесицу. Прежние гэги, которые раньше шли на ура, уже раздражают публику своей вторичностью.

Он все пеняет на «лихие 90-е», так же, как в годы его молодости ругали «кровавый царизм». Это ничего кроме сарказма в духе историй про «плохого танцора» ни у кого не вызывает.

Его апломб, в сочетании со старческой глупостью и некомпетентностью становится уже анекдотичен.

Нынешняя прямая линия тому еще одно подтверждение. Не хочу копаться в деталях (их миллион), но закончу так:

- Путин, не останавливайся! Радуй нас своими эскападами ежедневно. Чем чаще ты будешь раздражать народ своими абсолютно беспомощными и при этом дико самоуверенными рассуждениями, тем быстрее придет конец твоей власти над ним.

В свое время был хороший анекдот про вручение Ордена Октябрьской революции Николаю Второму за подготовку Октябрьской революции.

Уж действительно, последнее время никто не может сравниться с тобой по усилиям, направленным на приближение твоего конца.

Дерзай, о мощный росс! Хочу скорее насладиться русским вариантом «Гибели Богов», имя которому - «Лебединое озеро».


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