Протесты в Грузии продолжаются: оппозиция объявила о своих планах 1 21.06.2019, 8:43

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Фото: Vano Shlamov / AFP

Участники акции в Тбилиси пытаются вернуться к зданию парламента.

Участники акции протеста в Тбилиси вновь предприняли попытку вернуться к зданию парламента на проспекте Руставели, волоча за собой оградительные конструкции с проспекта Чавчавадзе. По ходу шествия они скандируют и призывают жителей близлежащих домов присоединиться к шествию, сообщает «Эхо Кавказа».

Сотрудники полиции встретили их у здания Тбилисской филармонии, и не дали им продолжить путь. Ситуация вновь обострилась, со стороны протестующих в правоохранителей летят камни и различные предметы, передает «Общественный вещатель Грузии». Рассерженные участники акции перевернули и разгромили автомобиль, принадлежащий, предположительно, сотрудникам правоохранительных органов.

После неудачной попытки прорваться в сторону станции метро «Руставели», они переместились на улицу Костава, и движутся в направлении площади Героев.

Грузинская оппозиция вечером в пятницу, 21 июня, проведет новую акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси, где находится парламент страны.

Об этом заявил глава партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе, сообщает агентство PIA.

«Мы собираемся на проспекте Руставели, где мы представим наш план действий обществу», — сказал Вашадзе.

В свою очередь лидер партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия отметил, что оппозиция требует отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и замены мажоритарной избирательной системы на пропорциональную.

Вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.

Всего в акции протеста участвовали около десяти тысяч человек.

Участники акции требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита российских депутатов в Тбилиси.

Позже полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. В ходе столкновений пострадали 52 человека.