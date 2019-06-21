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СМИ: Президент Грузии прервала свой визит в Беларусь и возвращается в Тбилиси

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  • 21.06.2019, 9:24
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ФОТО: Александр Имедашвили

Дано разрешение на вылет самолета.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу прервала свой визит в Беларусь и возвращается в Тбилиси. Об этом сообщил ТАСС источник в правительственных кругах Беларуси.

"Президент Грузии едет в аэропорт, дано разрешение на вылет самолета", - сказал собеседник.

Как передает корреспондент ТАСС из Дома правительства Беларуси, грузинские журналисты, ожидавшие здесь встречи президента Грузии с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом, которая должна была состояться утром в пятницу, в спешном порядке покинули здание.

Президент Грузии прибыла в Минск с визитом в четверг. Планировалось, что она встретится с Лукашенко, премьер-министром и главами обеих «палат» белорусского «парламента». Также Зурабишвили в качестве почетного гостя должна была присутствовать на церемонии открытия II Европейских игр.

В четверг около 10 тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД и председателя парламента из-за визита российских депутатов в Тбилиси.

Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Как сообщают грузинские СМИ, задержано несколько десятков человек. По данным Минздрава страны, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.


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