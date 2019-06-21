«Шахтер» — «Динамо» Брест: перед свиданием с бывшим клубом Денис Лаптев забил шесть голов 21.06.2019, 9:29

К поединку с бывшими одноклубниками форвард подходит в отличной форме.

В субботу, 22 июня, в центральном матче 12-го тура чемпионата Беларуси идущий третьим "Шахтер" примет лидирующее брестское "Динамо". Для форварда гостей Дениса Лаптева поединок будет особенным — он впервые выйдет на поле солигорского стадиона "Строитель" после межсезонного перехода из стана горняков, сообщает pressball.by.

К поединку с бывшими одноклубниками Лаптев подходит в отличной форме. В пяти последних турах на его счету шесть точных ударов. 11 мая нападающий огорчил "Городею", 19-го — минское "Торпедо", 25-го — "Неман", 2 июня — дважды "Слуцк", 16 июня — "Гомель". Во всех этих встречах "Динамо" добилось побед с общим счетом 17:2.