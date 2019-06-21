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Что не так с «похвалами» Лукашенко Кочановой?

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  • 21.06.2019, 10:09
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Наталья Кочанова

Есть факты, дающие повод для сомнения в «успехах» чиновницы.

Руководитель администрации Лукашенко – редкий высокопоставленный чиновник, которого всем в пример ставит правитель. Но оправданно ли? Сайт udf.by решил разобраться в ситуации.

Комплименты со стороны руководителя страны

Больше года назад, когда Лукашенко пожаловались на нежелание чиновников общаться со СМИ, он публично поставил Наталью Кочанову выше остальных:

«Она у нас человек патриотичный и не по-женски мужественный. Я думаю, она разберется со всеми там – и премьерами, и вице-премьерами, и министрами».

Весной этого года Лукашенко обратил внимание уже на внешние данные руководителя своей Администрации:

«Кочанова Наталья Ивановна – симпатичная, худенькая. В отличие от многих наших чиновниц».

А день на прошлой неделе, когда глава страны принял ряд кадровых решений, стал едва ли не бенефисом Кочановой, которую Лукашенко поставил остальным в пример.

«Не такой уж плохой у нас народ. Надо с ними работать. Вот Наталья Ивановна может из своего опыта вам об этом рассказать. Она не кичится своей большой должностью. Едет к цыганам, рабочим, крестьянам, охотникам и с ними разговаривает. Я часто говорю: когда не знаешь, что делать — иди к людям. Даже если не найдешь ответа на вопрос, с которым ты пришел к ним, тебе будет легче потом», – заявил руководитель страны.

Что заставляет сомневаться в оправданности похвалы Кочановой?

Во-первых, во многих названных случаях руководитель администрации отправлялась в регионы не по своей инициативе, а после четкого указания Лукашенко. И эта практика продолжается. Самый свежий пример – Кочанова попросила прощения у Pussy Riot за запрет на въезд в Беларусь после того, как про эту ситуацию прочитал руководитель страны.

Не приходится сомневаться, что если бы подобные указания получали от Лукашенко и другие чиновники, то и они бы мгновенно стали бы очень близки к народу. Но как и Кочанова самостоятельно проявлять инициативу они опасаются.

Во-вторых, заставляет сомневаться в искреннем желании Кочановой помочь народу ее бэкграунд. Как забыть, например, ее оправдывание «антитунеядского» декрета №3 и заявление, что работающие за нищенскую зарплату молодые тренеры являются «государевыми людьми и должны понимать ситуацию в стране»?

В-третьих, трудно вспомнить, когда бы Кочанова брала на себя ответственность за провальные и ошибочные решения власти, хотя с самого начала находилась в курсе многих проблем.

Еще один пример. В феврале в Орше она покритиковала местные органы власти:

«Времени на раскачку у вас нет, время уговоров прошло. Мы должны видеть результат и эффективность решений, которые уже подписаны Лукашенко. Практически ни один ключевой показатель эффективности работы за минувший год не выполнен».

Казус в том, что сама Кочанова достаточно давно курирует «возрождение» Оршанщины, но разделять вину за провалы отказывается.


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