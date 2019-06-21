«Они там есть»: Путин рассказал о ЧВК в Сирии 2 21.06.2019, 10:21

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Глава Кремля впервые признал наличие российских военных наемников в других странах.

Президент России Владимир Путин подтвердил присутствие в Сирии наемников из частных охранных компаний, но отказал им в статусе участников боевых действий.

Так Путин ответил на вопрос корреспондента Русской службы Би-би-си Фариды Рустамовой.

«С начала войны в Сирии Россия также не признает гибель там наемников из частной военной компании, которую связывают с Евгением Пригожиным. В прошлом году наши корреспонденты встретились с семьями нескольких погибших так граждан. Их семьи просят, чтобы хотя бы посмертно им давали статус участников боевых действий. В чем проблема чествовать и признавать людей, которые сражались в интересах государства?» — спросила Путина корреспондент Би-би-си.

«Что касается частных охранных компаний, под эгидой которых действуют люди, о которых вы упомянули, они там действительно присутствуют, — ответил Путин. — Это не государство российское. И они не являются участниками боевых действий, к сожалению или к счастью».

По его словам, в Сирии в числе прочего решаются вопросы, связанные с добычей нефти, освоением месторождений.

«Конечно, мы признаем, что, даже решая эти народно-хозяйственные вопросы, люди рискуют жизнью, это тоже вклад в борьбу с терроризмом. Отбивают эти месторождения у кого? У «игиловцев». Но это не российское государство и не российская армия. Поэтому мы здесь ничего не комментируем», — сказал Путин.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов:

— Владимир Путин фактически впервые признал наличие российских наемников в Сирии, хотя и оговорился, что считает их сотрудниками самых обычных охранных структур.

С начала российской кампании в Сирии осенью 2015 года оттуда регулярно поступали новости о гибели бойцов ЧВК «Вагнера», которую связывают с близким к Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным. За годы войны в Сирии там могло погибнуть от 200 до 400 наемников из России.

Все это время на семьи погибших бойцов давили представители ЧВК, требуя, чтобы они ни в коем случае не рассказывали о случившемся журналистам. А суды отказывали близким в пенсиях по утере кормильца, потому что формально убитые бойцы в Сирии не находились и выяснить их статус не представлялось возможным.

Оценить правовые последствия заявления Владимира Путина пока сложно, но как минимум можно надеяться, что семьи погибших теперь перестанут запугивать, требуя скрывать факт их потери, раз уж теперь сам президент признал, что эти люди в Сирии все же есть.

Работа частных военных компаний в России законодательно не урегулирована, а деятельность их бойцов формально подпадает под статью Уголовного кодекса «Наемничество». Отсутствие «ЧВК Вагнера» в реестре юридических лиц позволяет не признавать потери, которое это формирование несет в ходе выполнения боевых задач в Сирии и других «горячих точках». СМИ называют Евгения Пригожина, с именем которого связывают «ЧВК Вагнера», «поваром Путина».

Российские ветеранские организации требовали признать отправку бойцов ЧВК в Сирию и придать легальный правовой статус деятельности частных военных компаний.

Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 года. Министерство обороны нередко умалчивает о потерях среди российских военнослужащих на территории Сирии. Оборонное ведомство последний раз официально признавало потери России в Сирии в марте 2019 года. Тогда в министерстве сообщили о гибели троих военнослужащих накануне 23 февраля.

Всего с начала операции в Сирии в сентябре 2015 года Министерство обороны России признало гибель там 108 военнослужащих. 41 военный погиб в первые два года операции, пока в декабре 2017 года Владимир Путин не объявил о выводе «значительной части» воинского контингента, объяснив это решение разгромом «наиболее боеспособной группировки международных террористов». За прошедшие с этого момента полтора года Министерство обороны признало гибель еще 70 человек.

При этом в сентябре 2018 года председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявлял, что за три года операции в Сирии погибли 112 российских военных.