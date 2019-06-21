У грибов нашли магическое качество 9 21.06.2019, 10:34

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Какие грибы полезны.

Применение в пищу более двух порций грибов в неделю может на 50% снизить риск снижения когнитивной способности мозга и помогает человеку сохранить интеллект. Об этом пишет американский бизнес-сайт marketwatch.com (перевод - «Радыё Свабода»).

Сенсационные результаты

Недавно были подведены итоги шестилетнего исследования среди китайских мужчин и женщин старше 60 лет. Как следует из опубликованного в Journal of Alzheimer's Disease подведения итогов, регулярное употребление грибов существенно сокращает риск снижения умственных способностей пожилых людей.

Особенно важно, что грибы могут отсрочить наступление так называемой легкой когнитивной недостаточности в зрелом возрасте. Под таким нарушением медики понимают знакомые многим проблемы с памятью, языком, мышлением и оценкой событий, свойственные пожилым людям.

Под порцией грибов азиатские ученые понимают приблизительно три четверти обычного китайской кружки для супа.

Ученые выяснили, что те из участников исследования, которые ели одну-две порции грибов в неделю, снизили риск наступления возрастных умственных проблем на 43%, а те, кто употребляли грибы чаще - на 52%.

Какие грибы полезны

Исследователи изучали воздействие на людей шести видов грибов, в том числе, шампиньонов, вешенок и ситаке. Участники эксперимента также потребляли сушеные и консервированный грибы.

Общий вердикт - нет различия между свежими грибами и обработанными тем или иным способом. Также важно, что и другие грибы, а не только шесть изученных видов, полезны для здоровья.

Химическая грибная тайна

Профессор кафедры психиатрии Национального университета Сингапура Лей Фэн заявил, что это открытие дает много надежды и что в грибах содержится какой-то очень важный для здоровья мозга ингредиент.

Ученые пока не до конца уверены, что это за вещество, но полагают, что магическое воздействие грибов на мозг связано (по крайней мере частично) с аминокислотой, которая называется эрготионсин. Предполагается, что она обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

В любом случае, ученые обращают внимание на то, что именно здоровая пища вместе с физической активностью могут сохранить остроту ума на долгое время.