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Митингующие в Грузии разгромили офис правящей партии

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  • 21.06.2019, 10:47

Протестующие вошли в офис «Грузинской мечты».

В Тбилиси, ночью 21 июня участники протеста в Грузии, который вначале проходил у здания парламента, разгромили офис правящей партии "Грузинская мечта", сообщает портал "Новости-Грузия".

Протестующие разгромили офис "Грузинской мечты", расположенный на проспекте Руставели. Кроме того, несколько участников акции сожгли на улице флаг партии.

Спецназ с помощью с слезоточивого газа, резиновых пуль и водометов уже разогнал большую часть митинга, на котором было около семи тысяч человек. Сейчас около сотни участников акции протеста все еще остаются на проспекте Руставели.

Протест начался в 19 часов 20 июня. Его причиной стал приезд в Тбилиси российской парламентской делегации.

Напомним, ночью митингующие, который силой от здания парламента отогнала полиция, начали строить баррикады. Участники акции на проспекте Руставели в Тбилиси для сооружения барьера складывали на проезжей части стулья, столы, мусорные урны.

Во время столкновений митингующих и силовиков пострадали более полусотни человек, из них 14 - активисты. Троим из них понадобилась операция.


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