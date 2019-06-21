По ВВП на душу населения польская экономика достигла 71% от среднего уровня Евросоюза 21.06.2019, 11:08

В 2018 году Польша развивалась быстрее ЕС.

Также Польша вышла на уровень 77% от среднеевропейского по показателю богатства домохозяйств, сообщает radyjo.net со ссылкой на Eurostat.

- Упомянутые данные показывают одну вещь: прошел еще один год для Польши и Европы, когда мы богатеем и развиваемся, но мы делаем это быстрее, - так прокомментировал новые данные министр инвестиций и развития Польши Ежи Кветински.

2018 стал еще одним годом роста. В 2012-2016 годах наблюдалась стагнация, показатель богатств польских домохозяйств оставался на уровне 74% среднего по ЕС. В 2017 году впервые данный показатель вырос до 75%, а в 2018 году - до 77%.

Вместе со Словакией и Словенией Польша занимаем пятое место по благосостоянию среди так называемых новых стран ЕС, то есть тех, кто присоединился к ЕС после 2004 года. Таких стран 15. Поляков сейчас опережают только Кипр, Литва, Чехия и Мальта.