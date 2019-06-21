Сегодня самый длинный день в 2019 году 4 21.06.2019, 11:31

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Рекомендации на 21 июня.

В Беларуси 21 июня - самый длинный день в году или летнее солнцестояние. Продолжительность дня составит более 17 часов. Солнце поднимется до самой высокой отметки надо горизонтом, после чего остановится в зените на какое-то время, пишет korrespondent.net.

В астрономии эту дату принято считать началом астрономического лета. Это также день, когда каждый человек может укрепить собственную энергетику, а заодно - очиститься от негатива.

Плохого настроения 21 июня следует избегать. Позитивная энергия этого дня окажет положительное воздействие исключительно на тех, кто сможет ее принять.

Вода поможет избавиться от неприятных мыслей, даже если просто умыться. А энергия подарит прилив сил и позитивного восприятия.

Этот день также особенно хорош для завершения давних дел, избавления от ненужного и лишнего в вашей жизни. В течение полугода то, как человек проведет этот день, будет оказывать на него влияние.

Рекомендации на 21 июня:

- Больше времени следует проводить на свежем воздухе. Так лучше впитается энергия природы.

- Следить за своим настроением и не поддаваться негативным мыслям.

- Желательно как следует поразмыслить над своей жизнью и предназначением.

- Рекомендуется избегать ссор и разногласий в этот день, так как они оказывают прямо противоположное воздействие и препятствуют получению человеком "позитивного заряда".

- Восковая свеча за ужином в этот день очень желательна и заменит электрический свет.

- Хорошо в этот день совершать приобретения из золота, поскольку это солнечный металл.