В Украине с телеканала ZIK после смены владельца официально уволился 51 человек 3 21.06.2019, 11:34

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Намерены уйти еще около 350.

После покупки народным депутатом Украины от Оппозиционного блока, владельцем телеканалов "112 Украина" и NewsOne Тарасом Козаком канала ZIK оттуда уволились или намерены уйти несколько сотен сотрудников. Как пишет gordonua.com, об этом 20 июня сообщило издание "Детектор медиа" со ссылкой на источники.

Собеседники издания сообщили, что с телеканала ушло около 35% сотрудников. Из львовской редакции информационного агентства ZIK, которая на 85% наполняет сайт zik.ua, уходит около 95% работников.

Бывшая глава агентства Татьяна Вергелес сказала, что из их коллектива останется только два человека.

"Мы взяли на себя добровольное обязательство доработать до 1 июля, и потом практически все работники увольняются... С нами не вели переговоров, коллектив увольняется из-за очевидных мировоззренческих разногласий с новым владельцем холдинга, это очевидно и новому руководству, поэтому мы просто дорабатываем и идем", – пояснила она.

Близкий к руководству канала источник сообщил, что из ZIK официально ушел уже 51 человек и намерены уволиться еще около 350. В первый вечер, когда стало известно о смене владельца, было написано 90 заявлений об увольнении.

Бывший работник медиахолдинга отметил, что зарплата на канале выплачивалась "в конвертах" и с месячной задержкой.

"Сегодня, например, должны выплатить зарплату за май, июньскую ждем в 20-х числах июля. Кто дождется всех выплат – и пойдет, кто ищет работу – и пойдет на новую работу, сейчас большинство уволившихся пошли в никуда", – подчеркнул он.

Три источника "Детектор медиа" утверждают, что в первый же день новый шеф-редактор канала Дария Гордийко предоставила сотрудникам список людей, которых нельзя показывать в эфире.

14 июня стало известно, что семья львовского бизнесмена Петра Дыминского продала телеканал ZIK народному депутату Тарасу Козаку. Журналисты программы "Схемы" фиксировали, что Козак вместе с Медведчуком летает из Киева в Москву и обратно.

В конце 2018 года Козак стал собственником телеканалов NewsOne и "112 Украина".

После заявления о смене собственника с канала начали увольняться топ-менеджеры и журналисты. О решении покинуть ZIK заявили гендиректор холдинга Игорь Туркевич, журналисты Ольга Мовчан, Вахтанг Кипиани, Татьяна Вергелес, Сергей Рахманин и Роман Недзельский. Свой последний эфир на телеканале провела Татьяна Даниленко.

Антимонопольный комитет Украины проверит информацию о покупке Козаком канала ZIK и создании медиахолдинга "Новости".