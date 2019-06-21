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300 российских военных приехали в Минск

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  • 21.06.2019, 11:37
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Они будут участвовать в параде 3 июля.

Российские военные 21 июня прибыли в Минск для участия в параде на 3 июля, передает «Радыё Свабода».

В пешем параде примут участие военнослужащие гвардейской Кантемировской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии. В составе механизированной колонны пройдут оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и бронетранспортеры БТР-82А. В воздушном параде примут участие российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 из бригады армейской авиации Западного военного округа.

Всего в параде 3 июля примут участие 300 российских военнослужащих. Также приглашены представители войск еще семи иностранных государств.

Парад начнется в 21.00. Кроме нескольких тысяч военнослужащих, в нем будут задействованы более 300 единиц боевой техники.

Сколько стоят парады, обычно не говорится. Независимые эксперты говорят о десятках миллионов долларов, представители Минобороны - о «как по 10 граммов колбасы каждому жителю». Очевидцы обычно возмущаются громкой подготовкой к парадам в центре города и разбитыми дорогами после проезда тяжелой техники.


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