У британского теннисиста Маррея новый тазобедренный сустав, и он снова играет 21.06.2019, 11:47

Это же чудо!

В январе мир так впечатлилися слезами экс-первой ракетка мира Энди Маррея на австралийской пресс-конференции, что уже проводили его на пенсию, пишет tribuna.com.

Хотя он говорил: шансы на возвращение еще есть. Маленькие, но есть.

В итоге трехкратный чемпион «Больших шлемов» и экс-первая ракетка мира:

• в конце января перенес операцию по замене тазобедренного сустава;

• в конце марта провел первую тренировку после операции;

• в начале апреля начал бить по мячу;

• перед «Ролан Гаррос» провел небольшой тренировочный сбор с Ником Кириосом;

• и вот теперь наконец вернулся в тур. На турнире в Лондоне он выступает в парном разряде с Фелисиано Лопесом, и сегодня они обыграли первых сеяных Роберта Фару и Хуана Себастьяна Кабаля – 7:6, 6:3.

Маррей снова на корте – это же просто чудо какое-то!

Весь стадион дружно охнул, когда во втором сете Энди и его новый сустав упали. Но он быстро встал – как будто ничего и не было.

А еще Маррей рассказывал, что до конца года надеется вернуться на корт в одиночном разряде. Если у него получится, он будет первым теннисистом-одиночником с искусственным тазобедренным суставом.

Но сейчас для него важнее всего, что он просто счастлив, потому что наконец живет без боли: «Я не рассчитывал, что вообще смогу вернуться. Не то, что вернуться – я даже не знал, как буду чувствовать себя после этой операции. Но все просто великолепно, моя жизнь совершенно изменилась».