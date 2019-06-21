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В Минске родители осужденных вышли на площадь Независимости

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  • 21.06.2019, 12:05
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Они требуют либерализации законодательства.

Десяток родителей, чьи дети осуждены за наркотики по статье №328, собрались в Минске у здания «палаты представителей» с требованием либерализации законодательства, передает «Радыё Свабода».

Они подписали коллективное обращение к Лукашенко, «депутатам» «палаты представителей» и в совет республики, в котором просят смягчения сроков заключения, которые неадекватны совершенным правонарушениям.

В беседе с журналистами участники сказали, что поддерживают голодовку активисток движения «Матери 328» и их претензии, от себя еще требуют специального пересмотра 4-й части наркотической статьи.

Преимущественно собрались матери несовершеннолетних; присоединилась семья из Узбекистана, чей сын получил 10-летний срок заключения. Все обращают внимание, что их дети попались впервые, что они просто курьеры, а не распространители. Все свои аргументы они изложили в обращении, которое будет передано в «парламент». Всего подписались 13 человек.

В отдельном обращении родители требуют амнистии всем несовершеннолетним, осужденным по статье 328.

Тем временем случился инцидент в деревне Остров Пуховичского района, где десятый день продолжается голодовка активисток движения «Матери 328».

Хозяйка дачи Елена Кузьмина, где проходит акция, рассказала, что с другими женщинами проводила на остановку коллегу из другого города, и в это время их задержали местные милиционеры, которые находились неподалеку. Всех доставили в отдел, там в течение часа продержали, пока переписывали данные. После этого отпустили.

Елена Кузьмина

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