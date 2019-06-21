Названы лучшие дешевые авиакомпании мира 2 21.06.2019, 12:16

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Новый рейтинг самых бюджетных авиалиний.

Британская маркетинговая компаниия Skytrax составила рейтинг лучших бюджетных авиакомпаний 2019 года. Первое место в списке занял малазийский лоукостер AirAsia, пишет «Сегодня».

Результаты конкурса опубликованы на официальном сайте компании.

Как сообщает Skytrax, на втором месте оказался британский перевозчик EasyJet, а третью позицию заняла норвежская авиалиния Norwegian.

Также в рейтинг ТОП-10 лучших бюджетных авиалиний вошли американская Southwest Airlines, AirAsiaX, австралийская Jetstar Airways, канадская WestJet, индийская Indigo, ирландская Ryanair и немецкая Eurowings.