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Имперское хамство добром не кончается

  • Егор Седов
  • 21.06.2019, 12:22
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Фото: Davit Kachkachishvili/Anadolu Agency/Getty Images

Это было последнее, что генерал успел сделать в своей жизни.

Сколько раз твердили миру - народы ненавидят имперскую наглость! Грузины - открытый, добрый народ - ненавидят имперскую наглость!

И если уж ты приехал с делегацией - вот зачем надо было непременно развалиться в кресле спикера парламента? Какая в том имелась необходимость?!

Ну, теперь глядите, что сделали! Как говорил один малоприятный деятель, "вы хоть сами поняли, что натворили?"

Но я сейчас не про день сегодняшний. Я - про историю. Про то, что имперская наглость у грузин - издревле не в чести.

Насчет истории для школьников РФ - все как-то очень просто. Был Георгиевский трактат, Грузия вошла в состав империи... И проехали. И дальше понеслось.

На самом деле, царство Картли-Кахети не утрачивало государственности по Георгиевскому трактату, оно переходило под протекторат, особые договорные отношения. Лишь в 1800 году появился манифест Павла I о присоединении Грузии к России. А дальше получилось, как всегда: кто-то в Грузии торжествовал, а кто-то - противился. В числе последних - и вдовствующая царица Мариам Георгиевна. Из Петербурга был получен приказ удалить из Грузии всех представителей царствующей династии. По всей видимости, после этого царица Мариам стала готовить побег.

Выполнять приказ о депортации царицы было поручено генералу Ивану Лазареву. Его солдаты окружили дворец, а сам генерал явился в покои Мариам Георгиевны и потребовал немедленно разбудить детей и вывести во двор.

— Дети спят, я не хочу их будить, малыши испугаются. Кто приказал нам покинуть Грузию?

— Это приказ главнокомандующего князя Цицианова.

— Он недостоин носить это имя, если так относится к своей родне! — вспыхнула царица.

Главнокомандующий Цицианов и в самом деле происходил из рода князей Цицишвили, к которому принадлежала и царица.

Саперы ошибаются один раз. Имперские переговорщики - иногда тоже. Возмущенный тем, что царица медлит, Лазарев решил ее поторопить по-солдафонски: схватил за ноги и попытался стащить с тахты.

Это было последнее, что генерал успел сделать в этой жизни. Рука царицы Мариам, в которой оказался вытащенный из-под подушки кинжал, была точна. Лазарев скончался мгновенно.

Любопытную характеристику дал впоследствии Лазареву генерал-лейтенант и автор "Военного словаря" Сергей Александрович Тучков: "Он был довольно храбр, честен и добр, но имел нечто в характере своем, что многим не нравилось. Он был слишком подозрительным, при том не в меру унижал себя перед начальниками, чего взаимно требовал и от подчиненных".

Как представляется, это несколько проясняет причину трагедии...

Конечно, царица не имела шансов: она была ранена в последовавшей короткой схватке с адъютантом Лазарева, схвачена и депортирована. Впрочем, вступивший к тому времени на престол Александр I был не слишком жесток: дело кончилось проживанием царицы и ее семьи в женском монастыре в Белгороде с постепенным смягчением режима, а в 1811 году она была освобождена с разрешением проживать в Москве. Где прожила еще очень долго.

Но я - именно про генерала Лазарева. Казалось бы, его пример - другим наука: Грузия не терпит неуважения к себе, имперского хамства! Но такое впечатление, что урок - совершенно не впрок. Право же, лучше бы детишкам в России преподавали именно эту историю. Глядишь, и научились бы кое-чему.

Егор Седов, «Фейсбук»


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