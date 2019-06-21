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Непогода в Кобрине: сильный ветер ломал деревья, ливень затопил улицы

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  • 21.06.2019, 12:30
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Шквальный ветер и ливень обрушились на Кобрин 20 июня.

В соцсетях появились фото и видео последствий непогоды в Кобрине 20 июня. Ливень подтопил улицы, сильный ветер сломал некоторые деревья, пишет «Брестская газета».

Напомним, утром 20 июня из-за сильного дождя «поплыл» Пинск. Двое пинчан даже использовали в качестве средства передвижения по улице лодку.

На пятницу в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. На большей части территории республики прогнозируют грозы, сильный ветер порывами 15-20 м/с, ливни, в отдельных районах возможен град. Днем на Брестчине температура воздуха достигнет +30 +34.


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