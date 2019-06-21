«Это победа»: минчане заставили власть изменить скандальный проект уплотнения 1 21.06.2019, 12:47

Фото: Евгений Ерчак / TUT.BY

Жильцы квартала возле «Академии наук» успешно сразились с чиновниками против уплотнения семью паркингами.

СМИ много раз писал о том, как жильцы квартала возле «Академии наук» сражаются против уплотнения семью паркингами. И вот эти действия привели к результату, пишет tut.by.

Сегодня чиновники презентовали им измененную версию ПДП с меньшим количеством стоянок и сквером. Читайте, что еще предлагают власти и как на это отреагировали местные.

Коротко о сути проблемы

Напомним, в начале апреля в Минске горячо прошла презентация проекта детальной планировки (ПДП) в районе Академии наук. Проектировщики предложили построить в границах улиц Коласа — Калинина — Чорного — Сурганова многоэтажку, семь паркингов, досуговый центр и детский сад.

Местные жители приняли ПДП в штыки, особенно идею с многочисленными паркингами, которые по сути им не нужны и значительно ухудшат их жизнь. За время, прошедшее с момента презентации, местные жители собрали около тысячи подписей против уплотнения.

Но на комиссию по ПДП включили только одного представителя жильцов — Татьяну Кнотько. Заседание, на которое пришли местные жители и активисты, началось с конфликта: милиционер никого, кроме Татьяны Кнотько, в кабинет не пустил.

В итоге на комиссии приняли решение рекомендовать к утверждению уплотнение квартала семью паркингами. Татьяна Кнотько же приложила к протоколу свое особое мнение, где изложены предложения жильцов. А недавно жители начали собирать подписи за отставку главы Первомайского района Игоря Кудревича и его зама Василия Косовца.

Что власть предлагает сегодня

Сегодня же в администрации Первомайского района прошла встреча с местными жителями, на котором им рассказали о том, как власти предлагают изменить ПДП. Вот основное:

1) Из ПДП предлагается исключить три паркинга, досуговый центр и многоэтажку с паркингом. Два подземных паркинга на 50 мест каждый предложено оставить.

2) На месте, где должен был располагаться досуговый центр, предлагают создать сквер площадью 0,6 гектар.

Объекты, от которых предлагают отказаться, помечены красными пятнами:

О чем еще говорили на собрании

Представляя новый проект, глава Первомайского района Игорь Кудревич констатировал, что предыдущий вариант с семью паркингами по мнению всех не соответствует требованиям. «Там очень много элементов реконструкции территорий, которая сильно повлияет на жизнь микрорайона», — сказал чиновник.

Поэтому комиссия обобщила все предложения, а Мингорисполком получил согласие от Министерства архитектуры на то, чтобы в новом ПДП отступить от норматива по обеспеченности машино-местами.

Но сегодняшней встрече у жильцов возникли вопросы и по оставшемся в проекте двум подземным паркингам на 50 мест каждый. Сторонников их размещения среди местных не нашлось. «Куда вы всунете паркинг возле 19-го дома, если там практически нет места?», — спросила женщина.

Исходя из этого люди предложили разработчикам ПДП и местным властям вот что:

— Мы ведь собрались здесь, чтобы обсудить проект и улучшить жизнь людей. Так вот я предлагаю, чтобы мы встретились на месте, где все это проектируется. А пока мы говорим о квадратиках на карте, которые никто в глаза не видел, — сказал мужчина.

Глава района ответил, что на местность могут выехать специалисты и заверил, что без предложений людей этот ПДП никуда дальше не пойдет.

Так, власть на протяжении недели будет принимать мнения местных по поводу предложенного варианта. А конечный и согласованный с жителями ПДП будет направлен на экспертизы, а потом — на утверждение решением Мингорисполкома.

Как будет действовать инициативная группа

Лидер движения «За cвободу» и местный житель Юрий Губаревич называет предложенный вариант победой жителей. Но, возможно, не окончательной.

Ведь сейчас инициативная группа будет проводить опрос жильцов на предмет того, нужны ли им два подземных паркинга. Если люди выступят против — инициативная группа продолжит отстаивать их интересы.

Другой член инициативной группы — Валерий Языков — предполагает, что люди проголосуют против паркингов, потому что именно такое мнение они высказывали ранее.

При условии же более детального обсуждения, местные не против размещения в квартале детского сада и поликлиники. Зато однозначно люди выступают за озеленение и спортивные площадки.

В беседе с местными после собрания первый зампред комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Елена Суходолова сказала, что со своей стороны они будут инициировать исключение из ПДП двух оставшихся паркингов в обозначенных местах. Потом она вместе в жителями и проектировщиками побывала у них в квартале, где они обсудили дальнейшее взаимодействие.