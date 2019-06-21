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Суд разрешил Саакашвили участвовать в выборах в Раду

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  • 21.06.2019, 12:56
Михаил Саакашвили

Михаилу Саакашвили удалось доказать в суде, что последние пять лет он провел в Украине.

Киевский суд в пятницу, 21 июня, признал факт непрерывного проживания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Украине в течение последних пяти лет и таким образом разрешил ему участвовать в досрочных выборах в Верховную Pаду, пишет «Немецкая волна».

"Суд вынес справедливое решение по моей возможности участвовать в парламентских выборах. Еще на шаг ближе к победе", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

"Движение новых сил", лидером которого является Саакашвили, в июне объявило об участии в досрочных парламентских выборах. В представленный партией список кандидатов в депутаты вошел и сам Саакашвили, который в феврале 2018 года был выдворен из Украины после лишения его украинского гражданства.

28 мая президент Владимир Зеленский своим указом вернул Саакашвили гражданство, после чего тот вернулся в Украину.

Досрочные выборы в Верховную Pаду пройдут 21 июля. Согласно украинским законам, для участия в них необходимо проживать в Украине в течение последних пяти лет.


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