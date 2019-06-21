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Биткоин снова обновил годовой максимум

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  • 21.06.2019, 13:49

За последние три месяца его курс поднялся больше чем в два раза.

В пятницу, 21 июня, среднерыночная стоимость криптовалюты Bitcoin поднялась до отметки в $9770, сообщает Bitstamp (перевод — liga.net).

После незначительно снижения, монета торгуется на уровне в $9665. За последние 24 часа она подорожала на 4%.

При этом три месяца назад актив стоил меньше $4000.

Капитализация рынка цифровых денег на данный момент составляет $297 млрд, общие объемы торгов находятся на уровне в $65 млрд. Доля Bitcoin в отрасли поднялась до 57,7%.

Ранее основатель биржи Gemini Тайлер Уинклвосс предупредил, что после того, как курс первой криптовалюты поднимется выше $10 000, он достигнет $15 000. Это будет связано с тем, что многие поверят в "реальность" происходящего, объяснил предприниматель.


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