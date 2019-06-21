Ученые расшифровали загадочные рисунки в пустыне Наска 1 21.06.2019, 13:56

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Выводы отличаются от тех, что были сделаны ранее.

Рисунки на плато Наска представляют собой гигантские геометрические и фигурные геоглифы. Изображения в Наска и плато Пальпа находятся приблизительно на расстоянии 400 километров южнее столицы Перу Лимы. Вместе они формируют область, занимающую примерно 450 квадратных километров, сообщает naked-science.ru.

Рисунки вырезали между 400 годами до н.э. и 1000 годами н.э. Их авторами были люди, которые жили до инков: предположительно, представители культуры Наска — доколумбовой цивилизации, существовавшей в долинах южного побережья Перу. Сами рисунки включают в себя линии, геометрические рисунки, а также рисунки животных и растений. Ранее ученые различили и частично идентифицировали примерно 30 изображений, среди которых — рисунки птиц, цветов, паука, собаки, обезьяны и даже некоего человекоподобного «астронавта».

В большинстве своем геоглифы велики: полностью рассмотреть их можно лишь на аэрофотоснимках. Сейчас японские ученые применили орнитологические подходы для идентификации 16 геоглифов птиц, присутствующих в этом районе. Как говорит Масаки Эда (Masaki Eda) из Музея Университета Хоккайдо, до этого момента изображенных на рисунках птиц идентифицировали с помощью общих впечатлений или нескольких морфологических признаков. Более точный анализ клюва, головы, шеи, крыльев и хвоста позволил детальнее установить их принадлежность к тому или иному виду.

Повторный анализ показал, что «колибри» (№ PV68A-CF1) является, вероятно, дроздом-отшельником. Еще несколько изображений — № PV68A-GF3 и № PV68-GF1 — представляют собой, скорее всего, изображения пеликанов. Другие рисунки птиц, которые ранее считались «кондорами» или «фламинго», как выяснили ученые, не имели ярко выраженных признаков этих птиц: более того, они вообще не соответствуют живым существам, обитающим на территории Перу.

Как говорит Масаки Эда, представители культуры Наска могли наблюдать за пеликанами при сборе пищи на побережье. Повышенное внимание к экзотическим для этих людей птицам, по мнению ученого, может стать ключом к решению некоторых вопросов, актуальных для современных историков.

Ранее, напомним, другая группа ученых заявила, что ей удалось раскрыть тайну спиралевидных отверстий puquios в районе пустыни Наска. В разгадке экспертам помогли снимки, сделанные со спутника. По мнению исследователей, они являются частью древней сложной гидравлической системы, предназначенной для извлечения подземных вод.