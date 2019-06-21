По делу об избиении гитариста «Ляписов» задержаны три человека 21.06.2019, 14:07

Руслан Владыко

Сестра Руслана Владыко рассказала подробности расследования.

Подозреваемые в избиении гитариста "Ляписа Трубецкого" Руслана Владыко задержаны. Об этом Еврорадио сообщила сестра музыканта Светлана.

На видео, которое Светлане показали в Следственном комитете, видно, как неизвестные избивают музыканта. Барсетка, которая была при Руслане в вечер нападения, не найдена.

Светлана утверждает, что уголовное дело по факту избиения Руслана Владыки было возбуждено 8 июня. Потерпевшими признаны и музыкант, и сама Светлана: ключ от её квартиры, который был у Руслана, пропал.

Следственный Комитет ход дела пока не комментирует.

Руслан Владыко попал в реанимацию вечером 6 июня. По словам продюсера "Ляписа Трубецкого" Евгения Калмыкова, в этот вечер Руслан зашёл в бар на улице Солтыса буквально на две минуты. Через час его обнаружили без сознания. В больнице музыканту сделали несколько операций. Он по-прежнему в коме.