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По делу об избиении гитариста «Ляписов» задержаны три человека

  • 21.06.2019, 14:07
Руслан Владыко

Сестра Руслана Владыко рассказала подробности расследования.

Подозреваемые в избиении гитариста "Ляписа Трубецкого" Руслана Владыко задержаны. Об этом Еврорадио сообщила сестра музыканта Светлана.

На видео, которое Светлане показали в Следственном комитете, видно, как неизвестные избивают музыканта. Барсетка, которая была при Руслане в вечер нападения, не найдена.

Светлана утверждает, что уголовное дело по факту избиения Руслана Владыки было возбуждено 8 июня. Потерпевшими признаны и музыкант, и сама Светлана: ключ от её квартиры, который был у Руслана, пропал.

Следственный Комитет ход дела пока не комментирует.

Руслан Владыко попал в реанимацию вечером 6 июня. По словам продюсера "Ляписа Трубецкого" Евгения Калмыкова, в этот вечер Руслан зашёл в бар на улице Солтыса буквально на две минуты. Через час его обнаружили без сознания. В больнице музыканту сделали несколько операций. Он по-прежнему в коме.


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