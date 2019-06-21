Зеленский внес в Раду неотложный закон о «кнопкодавах» 21.06.2019, 14:17

Вероятно, ответственность за нарушение работы ВР будет уголовной.

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Pаде закон об ответственности за "кнопкодавство" - законопроект №10394 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента, пишет rbc.ua.

Законопроект определен главой украинского государства как неотложный. Сейчас сам текст документа отсутствует на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения проекта закона - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, ранее представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в ближайшее время Зеленский внесет в парламент два законопроекта об ответственности за "кнопкодавство" и прогулы народных депутатов. Он подчеркнул, что ответственность за нарушение работы ВР должна быть уголовной.

"Мы внесем два основных законопроекта. Это проект об уголовной ответственности за "кнопкодавство" и об ответственности за депутатские прогулы. Сейчас эти документы находятся на редакционных вопросах. Я надеюсь, что в ближайшее время мы их внесем. Думаем, или подать два отдельных, или один, чтобы их объединить", - информировал представитель Зеленского в ВР.

Так, в июне 2015 года ВР поддержала в первом чтении законопроект №1895, который предусматривал санкции для парламентариев за "кнопкодавство". При этом закон до сих пор готовится к рассмотрению во втором чтении.