Коллекция ретро-автомобилей Лукашенко: блогер опубликовал фото

Коллекция ретро-автомобилей Лукашенко: блогер опубликовал фото17
- 21.06.2019, 14:25
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Откуда эти машины?
В интернете появилась подборка фотоснимков ретро-автомобилей, которые, по словам автора публикации, находятся в собственности Лукашенко и составляют его личную коллекцию. Фото опубликовал в своем телеграмм-канале популярный блогер Nexta.
На этой машине Лукашенко часто ездит, она известна.
«Наша Нива» попыталась разобраться, действительно ли автомобили принадлежат Александру Лукашенко.
Как объяснили источники, близкие к Управлению делами президента, машины официально находятся на балансе этой организации. Источник сказал, что они находятся на «автобазе, вместе с машинами для охраны».
Откуда эти машины?
«Там есть и экземпляры, которые остались как наследство с советских времен. Но этот автопарк реально пополняется. Я лично не знаю, покупает ли он их сам. Но знаю, что машины Александру Лукашенко дарят, а он передает их в гараж Управления делами. Например, ГАЗ-69, «Победу» и «Москвич» подарил один из наших, белорусов, а тот же «Майбах» приписывают [российскому миллиардеру Михаилу] Гуцериеву», — объяснил работник.