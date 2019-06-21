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Коллекция ретро-автомобилей Лукашенко: блогер опубликовал фото

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  • 21.06.2019, 14:25
  • 8,696

Откуда эти машины?

В интернете появилась подборка фотоснимков ретро-автомобилей, которые, по словам автора публикации, находятся в собственности Лукашенко и составляют его личную коллекцию. Фото опубликовал в своем телеграмм-канале популярный блогер Nexta.

На этой машине Лукашенко часто ездит, она известна.

«Наша Нива» попыталась разобраться, действительно ли автомобили принадлежат Александру Лукашенко.

Как объяснили источники, близкие к Управлению делами президента, машины официально находятся на балансе этой организации. Источник сказал, что они находятся на «автобазе, вместе с машинами для охраны».

Откуда эти машины?

«Там есть и экземпляры, которые остались как наследство с советских времен. Но этот автопарк реально пополняется. Я лично не знаю, покупает ли он их сам. Но знаю, что машины Александру Лукашенко дарят, а он передает их в гараж Управления делами. Например, ГАЗ-69, «Победу» и «Москвич» подарил один из наших, белорусов, а тот же «Майбах» приписывают [российскому миллиардеру Михаилу] Гуцериеву», — объяснил работник.


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