Оюб Титиев вышел на свободу 21.06.2019, 14:35

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Фото: Пыткам_нет ‏/ Facebook

После освобождения правозащитник отказался работать в Чечне.

21 июня глава грозненского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев, осужденный на четыре года колонии-поселения по обвинению в хранении наркотиков, вышел на свободу, сообщила пресс-служба "Мемориала".

"Вступило в силу решение Шалинского городского суда, который 10 июня удовлетворил ходатайство правозащитника об условно-досрочном освобождении. По словам Титиева, он чувствует себя хорошо. В ответ на вопрос, продолжит ли заниматься правозащитной деятельностью, сказал, что он и не прекращал", – рассказали в пресс-службе.

Титиев заявил РБК, что не планирует далее работать в Чечне, но будет заниматься правозащитной деятельностью в другом регионе.

"В Чечне я боюсь кого-нибудь взять на работу, просить людей заниматься этой деятельностью. А одному здесь трудно будет. Никакой страховки нет, поэтому я не хочу рисковать коллегами", – добавил он.

Оюб Титиев на свободе! Смотрите сториз в нашем инстаграмеhttps://t.co/0ADZKuc2G6 pic.twitter.com/Fz8Ul3P4ta — ПЦ Мемориал (@hrc_memorial) 21 июня 2019 г.

9 января 2018 года полицейские остановили автомобиль главы грозненского отделения правозащитного центра "Мемориал" Титиева для досмотра, в ходе которого изъяли из салона "полимерный пакет с веществом растительного происхождения, со специфическим запахом марихуаны, весом примерно 180 граммов". Правозащитника задержали.

11 января 2018 года Титиеву предъявили обвинение в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса РФ). Правозащитник заявил, что пакет с марихуаной под пассажирское сиденье его автомобиля подбросил полицейский.

18 марта 2019 года суд города Шали в Чечне приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения.