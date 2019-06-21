закрыть
21 июня 2019, пятница, 17:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Оюб Титиев вышел на свободу

  • 21.06.2019, 14:35
  • 1,182
Фото: Пыткам_нет ‏/ Facebook

После освобождения правозащитник отказался работать в Чечне.

21 июня глава грозненского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев, осужденный на четыре года колонии-поселения по обвинению в хранении наркотиков, вышел на свободу, сообщила пресс-служба "Мемориала".

"Вступило в силу решение Шалинского городского суда, который 10 июня удовлетворил ходатайство правозащитника об условно-досрочном освобождении. По словам Титиева, он чувствует себя хорошо. В ответ на вопрос, продолжит ли заниматься правозащитной деятельностью, сказал, что он и не прекращал", – рассказали в пресс-службе.

Титиев заявил РБК, что не планирует далее работать в Чечне, но будет заниматься правозащитной деятельностью в другом регионе.

"В Чечне я боюсь кого-нибудь взять на работу, просить людей заниматься этой деятельностью. А одному здесь трудно будет. Никакой страховки нет, поэтому я не хочу рисковать коллегами", – добавил он.

9 января 2018 года полицейские остановили автомобиль главы грозненского отделения правозащитного центра "Мемориал" Титиева для досмотра, в ходе которого изъяли из салона "полимерный пакет с веществом растительного происхождения, со специфическим запахом марихуаны, весом примерно 180 граммов". Правозащитника задержали.

11 января 2018 года Титиеву предъявили обвинение в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса РФ). Правозащитник заявил, что пакет с марихуаной под пассажирское сиденье его автомобиля подбросил полицейский.

18 марта 2019 года суд города Шали в Чечне приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения.


популярное за неделю

Мнение

Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня Михаил Пастухов
Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич
Церемония после расстрела
Церемония после расстрела Ирина Халип