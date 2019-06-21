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В Островецком районе мужчину на предприятии насквозь пробило доской

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  • 21.06.2019, 14:49
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Трехметровую доску выбросило из станка.

В Островецком районе мужчину на производстве пробила доска. Все произошло в деревне Ольховка на предприятии по производству коробочного картона рано утром 21 июня, сообщает МЧС.

Трехметровую доску выбросило из станка — и 37-летний мужчина получил сквозное ранение. Доска застряла в брюшной полости.

Сотрудники МЧС, используя гидравлический и режущий инструмент, освободили пострадавшего и передали бригаде скорой медицинской помощи, которые доставили его в больницу.


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