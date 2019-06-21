Во Франции произошло землетрясение 21.06.2019, 15:10

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Иллюстрационное фото

На западе страны произошло землетрясение в 5,1 балла.

На западе Франции произошло землетрясение магнитудой 5,1, передает Independent (перевод — liga.net).

Ощущалось оно в городе Бордо на юге и в Нормандии на севере страны. Его классифицировали как умеренное. Об ущербе пока не сообщалось, однако, отмечает издание, землетрясение вызвало беспокойство по всей стране.

По данным Национальной сейсмической службы Франции, эпицентр землетрясения был недалеко от города Брессюир.

Также отмечается, что это землетрясение – довольно сильное и нетипичное для Франции, где низкая сейсмическая активность.