Рост российской экономики замедлился почти до нуля 9 21.06.2019, 15:28

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В мае просели все базовые отрасли, кроме добычи сырья и его перевозки за рубеж.

Росстат опубликовал блок итоговой макростатистики за май, который показал дальнейшее замедление российской экономики, страдающей от дефицита инвестиций, повышения налогов и пустеющих кошельков потребителей, пишет finznz.ru.

В России рост в промышленности замедлился в 9 раз - с 4,6% в апреле до 0,9% и был обеспечен исключительно за счет отраслей низких переделов, извлекающих по поверхность углеводороды и другое минеральное сырье: нефтедобыча прибавила 1,3%, добыча газа - 4,6%, обогащенного каменного и бурого угля 1,1%.

Обрабатывающая промышленность возобновила спад - объемы выпуска сократились на 1%.

Строительство, рухнувшее более чем на 10% за время кризиса и так не восстановившееся до уровней 2014 года, осталось практически на нуле: рост в секторе Росстат оценил в мизерные 0,2%, несмотря на скачок жилищного строительства на 29,6%, который, впрочем, стал результатом эффекта низкой базы прошлого года.

Рост грузооборота транспорта замедлился более чем вдвое - с апрельских 2,5% до 1,1%.

«Исходя из динамики базовых отраслей рост ВВП в мае составил в диапазоне от нуля до 0,5%», - оценивает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. Иными словами, улучшений относительно первого квартала (также 0,5% роста) Росстат найти не смог.

«Основным негативным фактором, сдерживающим рост экономики, остаются последствия повышения налоговой нагрузки в начале года, которые будут ощущаться по крайней мере еще несколько месяцев», - пишет в обзоре главный аналитик ФК «Уралсиб» Алексей Девятов.

Темпы роста экономики в краткосрочной перспективе останутся низкими: адаптации к новым условиям можно ждать не раньше четвертого квартала, а по итогам года экономика прибавит лишь 0,7%, прогнозирует Девятов. Это почти вдвое ниже официального прогноза МЭР, который составляет 1,3%.

Новым риском для роста становятся меры по ограничению потребительского кредитования, бум которого стал главным источником поддержания уровня жизни для миллионов россиян.

Темп роста розничных кредитов замедлился до 23,3% год к году по сравнению с 23,8% в апреле, то есть прирост составил 1,6% по сравнению с апрелем, оценивает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

«Если рынок продолжит расти приблизительно таким же номинальным темпом, как в мае, то есть на 250 млрд руб в месяц, то к концу лета темп его роста замедлится до 21% г/г. Более медленный кредитный рост означает дополнительные риски для темпов роста экономики в последующие месяцы», - говорит Орлова.