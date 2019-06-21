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В Кракове начинается самый масштабный в Европе Фестиваль еврейской культуры

  • 21.06.2019, 15:28

В рамках фестиваля пройдут многочисленные концерты, выставки, дискуссии и семинары.

В Кракове начинается самый масштабный в Европе Фестиваль еврейской культуры, в рамках которого пройдут многочисленные концерты, выставки, дискуссии и семинары, передает «Радио Польша».

В этом году впервые большинство мероприятий пройдут под специально сконструированным навесом на углу улиц Юзефа и Вонской.

«Мы начинаем с мощного музыкального акцента – выступления артиста, который родился в Бразилии, но в поисках себя вернулся к своим еврейским корням и поселился в Израиле», - рассказал Павел Ковалевский из организационного бюро Фестиваля еврейской культуры.

«В ходе концерта-открытия можно будет услышать ABRAO, бразильского музыканта с еврейскими корнями – ABRAO в переводе с португальского значит Авраам, – который объединяет бразильские ритмы с электронной музыкой израильского дуэта Red Axes, который уже выступал у нас на фестивале», - отметил организатор мероприятия.

Фестиваль еврейской культуры в Кракове продлится до 30 июня. Подробную информацию о программе мероприятия можно найти на сайте jewishfestival.pl. Организаторы также впервые запустили мобильное приложение фестиваля.


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